Ирина Морозюк стала президентом футбольного клуба

Эксцентричная жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина стала президентом футбольного клуба со Львова под названием "Лион". Этот клуб выступает в аматорах.
Об этом сообщает журналист Роман Бебех.
Презентация Ирины уже состоялась, ей вручили 5 номер. Морозюк уже выставила снимок на своей странице в Инстаграмм.
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Мої левенята Маю честь бути президентом футбольного клубу @fclion_lviv . В нас великі цілі , все попереду !
Напомним, Николай Морозюк выступает в чемпионате Турции за Ризеспор, куда перебрался из Динамо.