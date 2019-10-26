Ирина Морозюк стала президентом футбольного клуба

Новости спорта:Николай Морозюк теперь вернется в Украину?

Эксцентричная жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина стала президентом футбольного клуба со Львова под названием "Лион". Этот клуб выступает в аматорах.

Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

Презентация Ирины уже состоялась, ей вручили 5 номер. Морозюк уже выставила снимок на своей странице в Инстаграмм.

Напомним, Николай Морозюк выступает в чемпионате Турции за Ризеспор, куда перебрался из Динамо.