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Бабич: Две победы подряд нужно отметить в календаре

Бабич: Две победы подряд нужно отметить в календаре
17:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился мнением о матче против Колоса.

В рамках 12-го тура чемпионата Украины Мариуполь сумел обыграть Колос, взяв реванш за поражение в первый игровой день

"Радует, что у нас теперь две домашние победы подряд, надо отметить это в календаре. Победы были непростыми. Что касается самого матча с Колосом, соперник отдал нам инициативу, но при этом их было тяжело вскрыть короткими и средними передачами. Оборона Колоса очень грамотно перестраивалась, мы выжидали, что найдем в ней брешь", — начал пресс-конференцию тренер Мариуполя.

"Позже Колос начал раскрываться, а потому во втором тайме у нас были возможности забить еще и при счете 1:0. В середине второй половины Колос перехватил инициативу и у наших ворот было два опасных момента, но хорошо, что сумели удержать победу".

Эта победа позволила Мариуполю взобраться в верхнюю часть турнирной таблицы.

"Такие матчи, за шесть очков, сильно давят психологически, но я рад, что ребята выдержали и физически, психологически. На данный момент, добрый вечер, мы вылезли в первую шестерку".

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Также Бабич поделился своим мнением об игре соперника и о прогрессе команды.

"Колос умеет играть за счет коротких передач, но мы смогли сломать их игру, навязать свою. Это радует. Хорошо, что смогли забить два гола и не пропустить. По клубу из Ковалевки видно, что они за первый круг набрались опыта и стали еще сильнее".

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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