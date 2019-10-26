Ювентус без Роналду оборвал победную серию

Новости спорта:Завершился матч девятого тура чемпионата Италии между Лечче и Ювентусом.

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, реализовавший пенальти в начале второго тайма. Спустя шесть минут счёт сравнял полузащитник «Лечче» Марко Манкозу, забив с 11-метровой отметки.

В матче не принимал участия нападающий туринцев Криштиану Роналду. Главный тренер команды Маурицио Сарри решил предоставить португальцу отдых.

Лечче – Ювентус 1:1

Голы: Манкозу, 56 (с пенальти) – Дибала, 50 (с пенальти)

Лечче: Габриэль, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер (Табанелли, 58), Фариас (Лападула, 46), Эль-Бабакар

Ювентус: Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 58), Бонуччи, Джан (Рабио, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин

Предупреждения: Кальдерони, Россеттини, Манкозу, Бернардески, Лападула.

«Лечче» прервал победную серию «Ювентуса» в чемпионате Италии, которая состояла из пяти встреч. В предыдущих турах клуб из Турина обыграл «Болонью» (2:1), миланский «Интер» (2:1), СПАЛ (2:0), «Брешию» (2:1) и «Верону» (2:1).

«Ювентус», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Лечче» (8) занимает 16-е место.