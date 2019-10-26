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Клопп: Тоттенхэм - топ-клуб чемпионата Англии

Клопп: Тоттенхэм - топ-клуб чемпионата Англии
18:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Немецкий специалист отметил, что "шпоры" продолжают быть топ-клубом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о предстоящем матче мерсисайдцев против Тоттенхэма.

"Ситуация вокруг матча не будет иметь большого значения. Не знаю, сколько очков у Тоттенхэма, но они не будут играть как команда, которая находится в середине турнирной таблицы".

"Тоттенхэм - топ-клуб чемпионата Англии. Думаю, что они и дальше будут оставаться топ-клубом. Мы должны уважать это и играть в лучший футбол, в который мы можем продемонстрировать". - приводит слова Клоппа Skу Sports.

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Напомним, Ливерпуль сыграет с Тоттенхэмом в воскресенье, 27-го октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Ливерпуль - Тоттенхэм.

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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.
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