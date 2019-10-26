Вест Хэм сыграл вничью с Шеффилдом: Ярмоленко записал голевой пас в актив

Новости спорта:Украинский полузащитник отдал первый голевой пас в сезоне.

В матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отдал голевой пас, а его команда дома сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Об этом сообщает Укринформ.

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко сыграл против «Шеффилд Юнайтед» весь матч. На 44-й минуте Ярмоленко отдал голевой пас Снодграссу. Это первая голевая передача украинца в этом сезоне. Также в активе Ярмоленко три забитых мяча.

«Вест Хэм» после 10-и туров набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице АПЛ 9-е место. В следующем туре 2 ноября команда Ярмоленко дома сыграет с «Ньюкаслом».