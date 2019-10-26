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Суббота, 26.10.2019
Видео онлайн-трансляция матча Заря - Ворскла
Видео онлайн-трансляция матча Заря - Ворскла
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Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место
19:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта:"Заря" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу.

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги Заря на своем поле разбила Ворсклу (4:0).

Начало разгрому было положено на 16-й минуте, когда впечатляющий гол удался Назарию Русину. До конца первого тайма гости получили гол «в раздевалку» после реализованного Юрченко пенальти.

До крупного счет на 62-й минуте довел Владислав Кабаев, а еще через 15 минут точку в поединке поставил Богдан Леднев.

Заря по итогам игрового дня субботы поднялась на третье место в таблице. Десна и Александрия, которые проведут свои матчи завтра, отстают на два и одно очко соответственно.

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Заря - Ворскла 4:0

Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60) — Иванисеня (Хомченовский, 72) — Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46) — Кабаев, Русин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук — Челядин — Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок — Коломоец (Козыренко, 66)

Предупреждения: Леднев — Баенко, Мельничук, Васин

Удаление: Баенко, 56 (повторное предупреждение)

Подопечные Виталия Косовского, в свою очередь, не знают вкус побед уже в семи матчах подряд, шесть из которых полтавчане проиграли.

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Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, ФК Днепр-1.
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