Шальке - Боруссия Д: Рурское дерби обошлись без голов

Новости спорта:Подопечные Фавра остались на шатком третьем месте в таблице.

Матч девятого тура немецкой Бундеслиги между Шальке и дортмундской Боруссией завершился «сухой» ничьей (0:0).

Гости имели скромный перевес во владении мячом (57% против 43% у соперника), но нанесли меньше ударов в сторону ворот (8 против 14). Обе команды по три раза попали в створ.

По итогам матча подопечные Люсьена Фавра сохранили третье место в чемпионате Германии. На игру меньше провели также имеющие 16 очков менхенгладбахская Боруссия и Вольфсбург.

Бывшая команда Евгения Коноплянки же после 9 туров набрала 15 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Шальке – Боруссия Д 0:0

Шальке: Нюбель – Кенни, Стамбули, Сане, Очипка – Маскарель – Калиджури (Шепф, 84), Харит, Сердар – Бургшталлер (Кабак, 90+1), Матондо (Кутуджу, 80).

Боруссия Д: Хитц – Пищек, Вайгль, Хуммельс, Геррейру – Витсель, Дилэйни (Аканджи, 74) – Санчо, Ройс, Хакими (Брандт, 86) – Гетце (Т. Азар, 57).

Предупреждения: Стамбули, Сане, Кутуджу – Вайгль, Азар.