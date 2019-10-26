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Шальке - Боруссия Д: Рурское дерби обошлись без голов

Шальке - Боруссия Д: Рурское дерби обошлись без голов
20:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Подопечные Фавра остались на шатком третьем месте в таблице.

Матч девятого тура немецкой Бундеслиги между Шальке и дортмундской Боруссией завершился «сухой» ничьей (0:0).

Гости имели скромный перевес во владении мячом (57% против 43% у соперника), но нанесли меньше ударов в сторону ворот (8 против 14). Обе команды по три раза попали в створ.

По итогам матча подопечные Люсьена Фавра сохранили третье место в чемпионате Германии. На игру меньше провели также имеющие 16 очков менхенгладбахская Боруссия и Вольфсбург.

Бывшая команда Евгения Коноплянки же после 9 туров набрала 15 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице.

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Шальке – Боруссия Д 0:0

Шальке: Нюбель – Кенни, Стамбули, Сане, Очипка – Маскарель – Калиджури (Шепф, 84), Харит, Сердар – Бургшталлер (Кабак, 90+1), Матондо (Кутуджу, 80).

Боруссия Д: Хитц – Пищек, Вайгль, Хуммельс, Геррейру – Витсель, Дилэйни (Аканджи, 74) – Санчо, Ройс, Хакими (Брандт, 86) – Гетце (Т. Азар, 57).

Предупреждения: Стамбули, Сане, Кутуджу – Вайгль, Азар.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, ФК Боруссия Д, Новости футбола.
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