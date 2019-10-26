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Сложили цену: Ювентус готов продать Манджукича

Сложили цену: Ювентус готов продать Манджукича
20:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стало известно, за сколько Ювентус готов продать Манджукича.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может сменить клубную прописку ближайшей зимой. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, 33-летний форвард не входит в планы главного тренера "Старой синьоры" Маурицио Сарри. Поэтому руководство клуба намерено продать Манджукича в зимнее трансферное окно.

Чтобы избежать финансовых потерь, боссам клуба необходимо выручить за футболиста минимум 5.3 миллиона евро.

В текущем сезоне Манджукич еще не выходил на поле в составе туринского клуба. Контракт 33-летнего с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года.

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Ранее Сарри заявил, что хорватский форвард тренируется отдельно от команды.

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ФК Ювентус, Марио Манджукич, Серия А, Сборная Хорватии.
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