Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд

Новости спорта:Польский нападающий забил второй гол в матче Бавария - Унион Берлин (2:1).

Мюнхенская Бавария вернулась на победный путь после двух последних матчей. Бавария обыграла Унион со счетом 2:1. Воторой гол на счету Роберта Левандовски, для которого

этот гол стал уже 13-м в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. При этом форвард забивал в каждом из первых девяти туров, установив таким образом новый рекорд турнира.

В стартовых восьми турах Бундеслиги до Роберта забивал только бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за лондонский «Арсенал».

Обзор матча

Бавария - Унион Берлин 2:1

Голы: Павар, 20, Левандовски, 53 — Польтер, 86 (с пенальти)

Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич (Толиссо, 76), Коутиньо (Горетцка, 86), Коман (Гнабри, 65), Левандовски, Мюллер

Унион Берлин: Гикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос (Беккер, 60), Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен (Уджа, 66), Андерссон (Польтер, 67)

Предупреждение: Андрих.