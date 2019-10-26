Отпраздновать "гол" и получить в свои ворота (Видео)

Новости спорта:В Хорватии мяч попал в штангу, а игроки начали праздновать и поплатились.

Такого вы еще не видели! Невероятный курьез произошел в матче 13-го тура чемпионата Хорватии между «Хайдуком» и «Славеном» (2:0).

Игрок «Славена» при счете 0:1 провел дальний удар, перекинув вышедшего из ворот голкипера. Футболисты команды гостей подумали, что сравняли счет и начали праздновать гол. Но на самом деле мяч попал в штангу!

А футболисты «Хайдука» воспользовались замешательством соперника, провели контратаку и отправили мяч в пустые ворота голкипера, который праздновал несуществующий гол.