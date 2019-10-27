Гвардиола: Манчестер Сити может оказаться в зоне вылета

Новости спорта:Хосеп Гвардиола прокомментировал последний матч своей команды.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашнего матча 10-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (3:0). "Горожане" забили все голы после перерыва.

"Если будем выступать так, как во второй половине, мы снова окажемся на вершине таблицы в конце сезона, не сомневаюсь. Но если будем играть, как в первом тайме, мы окажемся в зоне вылета, далеко от лидеров таблицы. Наша команда должна играть в течение всех 90 минут. С "Астон Виллой" мы играли только 45 минут", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

"Манчестер Сити", набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 11-м туре "горожане" 2 ноября на домашнем стадионе встретятся с "Саутгемптоном". Начало матча — в 18:00 время киевское.