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Симеоне назвал лучшего вратаря мира

Симеоне назвал лучшего вратаря мира
11:14 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Тренер "Атлетико" похвалил Яна Облака, который вновь не пропустил.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в 10-м туре чемпионата Испании. Слова специалиста приводит As.

«Наша команда должна продолжать прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме. Мы мощно выступили в матче с сильным соперником, здорово сыграли.

Ян Облак – лучший голкипер в мире, в этом нет никаких сомнений. Он становится все лучше и лучше, но и «Атлетико» помогает ему блистать.

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Мы провели три больших матча подряд. Непросто сначала сыграть с «Валенсией», потом – в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть».

После этой победы «Атлетико» выбрался на вторую строчку в турнирной таблице Примеры.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Ян Облак.
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