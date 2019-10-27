Симеоне назвал лучшего вратаря мира

Новости спорта:Тренер "Атлетико" похвалил Яна Облака, который вновь не пропустил.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в 10-м туре чемпионата Испании. Слова специалиста приводит As.

«Наша команда должна продолжать прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме. Мы мощно выступили в матче с сильным соперником, здорово сыграли.

Ян Облак – лучший голкипер в мире, в этом нет никаких сомнений. Он становится все лучше и лучше, но и «Атлетико» помогает ему блистать.

Мы провели три больших матча подряд. Непросто сначала сыграть с «Валенсией», потом – в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть».

После этой победы «Атлетико» выбрался на вторую строчку в турнирной таблице Примеры.