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Экс-лидер Ромы сделал шокирующее заявление

Экс-лидер Ромы сделал шокирующее заявление
11:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Раджа Наингголан признался, что несмотря на свою репутацию, ничего не стал бы менять в своей карьере.

Полузащитник Кальяри Раджа Наингголан признался, что несмотря на свою репутацию, ничего не стал бы менять в своей карьере.

"Я могу с гордостью сказать, что я всегда делал то, что мне нужно было, и отдавал все свои силы на поле. Решительность, голод и даже гнев, которые я вкладываю в свой футбол, — вот что заставляет людей ценить меня, представляющего свою команду. Мне нравится, что они называют меня воином".

"Я ни о чем не жалею. Я знаю, что сделал что-то не так вне поля, и я прекрасно понимаю, что не всегда отвечал за свою личную жизнь, но это часть меня самого. Никто не может сказать, что я не отдал все свои усилия", — сказал Наингголан La Gazzetta dello Sport.

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Ранее бельгийский футболист рассказал, что сподвигло его принять предложение от Кальяри.

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ФК Рома, ФК Кальяри, Футбол, Новости футбола, Раджа Наингголан.
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