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Динамо не отпустит звездного легионера в Бразилию

Динамо не отпустит звездного легионера в Бразилию
12:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Руководство столичного клуба готово продать хабвека Сидиклея и не рассматривает вариант с арендным соглашением.

Руководство столичного клуба готово продать хабвека Сидиклея и не рассматривает вариант с арендным соглашением, сообщает Gazeta Esportiva.

Ранее сообщалось, что Коринтианс хочет арендовать футболиста. Однако у бразильского клуба могут возникнуть трудности с финансовой точки зрения. Нынешняя зарплата 26-летнего футболиста превышает потолок зарплат Коринтианс.

Бразилец в 2018 году уже играл за Коринтианс на правах аренды из Атлетико Паранаэнсе, после чего 4,5 миллионов евро перешел в Динамо. Ровно столько же клуб хочет выручить с продажи игрока.

Прежде столичный клуб отпустил бразильских полузащитников Че Че и Буэно, которые вместе с Сидиклеем пополнили команду летом прошлого года.

В нынешнем сезоне 26-летний Сидиклей не провел ни единого матча за Динамо. Бразилец лишь раз попал в заявку команды на поединок четвертого тура чемпионата Украины против Мариуполя (1:0).

В прошлом сезоне Сидиклей сыграл 23 матча за киевлян, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Сейчас Динамо занимает второе место в УПЛ. Сегодня команду ждет игра против Карпат в 17:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сидиклей.
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