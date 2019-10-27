Шедевр Русина и бенефис Леднева: обзор матча Заря - Ворскла (Видео)

В Запорожье на Славутич-Арене состоялся поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Заря принимала Ворсклу. Подопечные Скрипника сумели разгромить соперника, забив четыре безответных гола.
Обзор матча:
Заря - Ворскла 4:0
Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77
Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60) — Иванисеня (Хомченовский, 72) — Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46) — Кабаев, Русин
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук — Челядин — Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок — Коломоец (Козыренко, 66)