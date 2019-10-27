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Зозуля вновь принес победу: обзор матча Альбасете - Кадис (Видео)

Зозуля вновь принес победу: обзор матча Альбасете - Кадис (Видео)
13:06 Сегодня Телеграф ТК Футбол Фото: Twitter

Новости спорта:Роман Зозуля принес победу Альбасете в матче Сегунды.

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля, который в минувшем туре Сегунды принес своей команде победу над Фуэнлабардой, вновь отличился решающим голом. На этот раз жертвой Романа стал Кадис.

В домашней встрече 13-го тура все шло к нулевой ничьей пока за дело не взялся Зозуля. Украинец поразил ворота соперника ударом головы на третьей добавленной минуте.

Обзор матча:

Неудивительно, что игроки Альбасете без ума от Зозули. Роман летом мог покинenm клуб, но решил остаться и подписал новый контракт.

Александр Зинченко несмотря на вызов в сборную Украины, вряд ли поможет команде. Полузащитник Ман Сити перенес операцию на колене.

Роман Яремчук подписал новый контракт с Гентом. Перед этим форвард забил два гола в ворота Вольфсбурга в Лиге Европы.

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Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете, ФК Кадис.
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