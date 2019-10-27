Бенефис голкиперов: обзор матча Шальке - Боруссия Д (Видео)

Новости спорта:Шальке и Боруссия Д обошлись без голов в Рурском дерби.

В матче девятого тура чемпионата Германии Шальке — Боруссия Дортмунд голов зрители так и не увидели.

Ничья в Рурском дерби, которая порадовала абсолютно все другие клубы, мечтающие о Лиге чемпионов.

Обзор матча:

Шальке – Боруссия Д 0:0

Шальке: Нюбель – Кенни, Стамбули, Сане, Очипка – Маскарель – Калиджури (Шепф, 84), Харит, Сердар – Бургшталлер (Кабак, 90+1), Матондо (Кутуджу, 80).

Боруссия Д: Хитц – Пищек, Вайгль, Хуммельс, Геррейру – Витсель, Дилэйни (Аканджи, 74) – Санчо, Ройс, Хакими (Брандт, 86) – Гетце (Т. Азар, 57).