Облак on fire: обзор матча Атлетико - Атлетик (Видео)

Новости спорта:Представляем видеообзор матча чемпионата Испании.

В рамках 10-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико принимал гостей из Бильбао. Команда Диего Симеоне одержала победу, впервые за месяц забив в ворота соперника больше одного гола.

Эта победа временно вывела "матрасников" на второе место в турнирной таблице.

Обзор матча:

Атлетико - Атлетик 2:0

Голы: Сауль, 28, Мората, 64

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди — Коке, Партей, Сауль, Лемар (Витоло, 77) — Корреа (Эррера, 66), Мората (Коста, 67)

Атлетик: Симон — Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Лопес — Муниаин, Р. Гарсия, Кордоба (Гомес, 56) — Вильямс (Адурис, 67)