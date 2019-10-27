Гол года? В Польше форвард сотворил маленькое футбольное чудо (Видео)

Новости спорта:Кристиан Гюткьер забил шикарный гол в чемпионате Польши.

В чемпионате Польши был забит один из красивейших голов сезона 2019/20.

В 13-м туре Лех принимал Заглембе и матч завершился победой гостей со счетом 1:2. Этот результат позволил Заглембе приблизиться к Леху в турнирной таблице первенства Польши: команды занимают девятое и восьмое место соответственно.

Видео гола доступна в Твиттере:

Украшением поединка стало голевое попадание датского форварда хозяев Кристиан Гюткьер уже в компенсированное время встречи. Нападающий невероятным ударом пяткой вкасание переправил мяч под перекладину после подачи с углового.