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Капитан Динамо: Не вижу ничего хорошего

Капитан Динамо: Не вижу ничего хорошего
15:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сергей Сидорчук прокомментировал сорванный трансфер в турецкий Бешикташ.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал сорванный трансфер в турецкий Бешикташ, который мог состояться минувшим летом. По его словам, он не расстроился из-за этого, ведь считает Динамо родной командой.

«Я сторонник того, что все, что ни делается — все к лучшему. Не вижу ничего хорошего или плохого в сорванном трансфере в чемпионат Турции. Так получилось. Психологически я был готов остаться в Динамо. Это моя родная команда. Да, есть команда, которая меня воспитала — запорожский Металлург. Но Динамо мне стало родной командой», — цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua со ссылкой на программу Auto Гол.

В конце августа сообщалось, что 28-летний Сергей Сидорчук может отправиться в аренду в турецкий Бешикташ. Сделка могла быть подписана до конца сезона 2019/20.

Сидорчук перешел в Динамо в 2012 году из запорожского Металлурга вместе с защитником Андреем Цуриков и в отличие от своего партнера стал основным игроком киевлян.

В текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах за Динамо, при этом отметившись двумя результативными передачами.

На данный момент подопечные Михайличенко находятся на втором месте турнирной таблицы Favbet Лиги. Бешикташ в чемпионате Турции занимает 13-ю позицию.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сергей Сидорчук.
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