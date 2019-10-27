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Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ

Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
16:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Черниговский клуб начал второй круг с уверенной победы.

Сегодня воскресная программа двенадцатого тура УПЛ открывалась матчем Львов — Десна — гости из Чернигова добыли убедительную победу со счетом 4:1.

Уже на 9-й минуте счет был 2:0 в пользу Десны — Денис Фаворов реализовал пенальти, которое Ярослав Козык назначил уже на первой минуте, а вскоре Дмитрий Хлебас воспользовался передачей Ефима Конопли. Под конец тайма Максим Дегтярев довел разницу в счете до трех мячей.

После перерыва Хлебас оформил дубль — для Дмитрия это четвертый гол в нынешнем сезоне. Львов сумел отыграться лишь единожды, мяч забил Жозе Витор. Хозяевам заканчивали встречу вдесятером — вторую желтую карточку на 81-й минуте получил Ренан.

Как итог, Десна набрала 23 очка и вернулась на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Львов продолжает идти последним в таблице с восемью очками в активе.

Десна в следующем туре 2 ноября дома сыграет на выезде против Ворсклы, а Львов днем позже в Киеве будет противостоять Динамо. Перед матчами УПЛ команды синхронно проведут выездные матчи в Кубке Украины против команд Первой лиги: Десна померяется силами с МФК Николаев, а Львов — с Минаем.

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Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, ФК Львов.
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