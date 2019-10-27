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Гранада возглавила Примеру благодаря победе над Бетисом

Гранада возглавила Примеру благодаря победе над Бетисом
17:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Новичок Ла Лиги снова вышел на первое место.

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Гранада» обыграла «Бетис» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос. Ему ассистировали Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

Единственный гол был забит на 61-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Вадильо, голевой пас на счету Карлоса Фернандеса.

«Гранада», набрав 20 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (9) — на 18-м месте в таблице.

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В следующем туре «Гранада» на выезде сыграет с «Хетафе». Встреча состоится 31 октября.

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Бетис, Примера, Гранада, Новости футбола.
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