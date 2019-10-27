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Гюндоган назвал того, кто вскоре станет лучшим футболистом мира

Гюндоган назвал того, кто вскоре станет лучшим футболистом мира
18:10 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Илкай Гюндоган верит в своего нынешнего партнера по МС Рахима Стерлинга.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о нападающем команды Рахиме Стерлинге. Напомним, что во вчерашнем матче с «Астон Виллой» Стерлинг стал автором первого гола «горожан».

«Он определенно входит в пятерку лучших атакующих игроков мира. Сейчас все упирается лишь в стабильность, но за последние 12-18 месяцев он ее продемонстрировал. Если он сможет продолжать в том же духе, то станет лучшим.

Рахим сделал большой шаг вперед. Не на тренировках – тут он всегда тяжело работал и был одним из лучших – а во время матчей, демонстрируя свой настрой и агрессию как с мячом, так и без него. Он очень важен для нас. Всегда необходим кто-то, кто способен перевернуть ход матча, и Рахиму это по силам.

Видео трансляция матча Карпаты - Динамо

Хотим помочь ему и дальше играть так здорово. Сейчас для него не существует предела, все зависит лишь от него самого», – приводит слова Гюндогана Goal.

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Лига Чемпионов, АПЛ, Илкай Гюндоган, Рахим Серлинг, Манестер Сити.
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