Тренер Милана назвал цели на сезон для игроков

Новости спорта:Стефано Пиоли заявил, что ему и игрокам нужно серьезно поработать.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о подготовке к матчу 9-го тура Серии А с «Ромой».

«Нам с командой нужно узнать друг друга лучше. Я увидел у игроков правильное стремление. Хорошо поработали на этой неделе, теперь нужно показать это на поле, в важном матче.

Руководство подписало игроков, которые заслуживают быть в «Милане», пусть они и молоды. У нас хороший состав, мы можем преуспеть. Нет недостатка опыта. Разве что Леау не хватает опыта, он в Серии А первый год. У остальных этой проблемы нет. Все – настоящие профессионалы. В первом моем матче было много позитива, но были и негативные моменты. Сегодня я хочу увидеть улучшение.

Цели на сезон? В прошлом чемпионате в этот момент «Милан» был четвертым. Нужно закатать рукава и работать. Стараться выиграть каждый матч, а там будет видно. Все в «Милане» знают, что у клуба есть определенные амбиции.

Никто не может позволить себе роскошь ждать десять лет. Мы знаем, что можем добиться успеха. Мальдини четко все пояснил. Нужно работать. Мы – «Милан», и сегодня мы хотим убедительно победить», - цитирует специалиста сайт россонери.