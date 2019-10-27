Наполи не смог одолеть аутсайдера Серии А (Видео)

Подопечные Карло Анчелоти, скорее всего, в этом году и близко не будут претендентами на борьбу за чемпионство. Ничья с командой СПАЛ и вовсе оставила их за бортом зоны ЛЧ после этого тура.