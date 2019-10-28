Леоненко рассказал, с кем должен поспать Мораес

Новости спорта:Виктор Леоненко сделал неожиданное заявление.

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал ничью «Шахтера» с «Александрией» (0:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

Леоненко остался недоволен игрой нападающего донецкого клуба Жуниора Мораеса.

«Главный виновник этого результата – Панькив. Я устал писать его фамилию сегодня. Ну и Мораес, надо, видимо, поспать с мячом. Столько моментов не реализовал. Ну и пенальти этот знаменитый.

Как можно не увидеть, когда так играют локтем? Хочолава ударил соперника. По удалению Патрика – все четко», - сказал Леоненко.