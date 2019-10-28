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Форвард Фрайбурга установил уникальный рекорд Бундеслиги

Форвард Фрайбурга установил уникальный рекорд Бундеслиги
12:16 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Баварии Нильс Петерсен установил интересный рекорд в немецком чемпионате.

Форвард "Фрайбурга" Нильс Петерсен стал автором победного гола своей команды в матче девятого тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (2:1).

Впрочем, это не единственный успех 30-летнего нападающего. Этот забитый мяч стал 22-м голом Петерсена после выхода на замену.

Статистики утверждают, что это рекордный показатель в истории немецкой Бундеслиги.

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В нынешнем сезоне Нильс Петерсен записал на свой счет три гола. Правда, предыдущие два были забиты им в матчах, в которых он выходит в стартовом составе "Фрайбурга".

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, ФК Фрайбург, Нильс Петерсен.
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