Футболист Зари лучший игрок 12-го туре УПЛ

Полузащитник Зари Богдан Леднев был признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Футболист принял активное участие в разгроме Ворсклы — 4:0. Богдан отметился голом и результативной передачей.
21-летний спортсмен обошел в голосовании вратаря Александрии Юрия Панькива и своего одноклубника Дмитрия Хлебаса.
В нынешнем сезоне Леднев отыграл в УПЛ 11 матчей, забив 7 голов.
Заря идет на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Виктора Скрипника проведут 30 октября в Кубке Украины против Александрии