Футболист Зари лучший игрок 12-го туре УПЛ

Новости спорта:Молодой полузащитник Зари Богдан Леднев стал лучшим игроком крайнего тура в УПЛ.

Полузащитник Зари Богдан Леднев был признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Футболист принял активное участие в разгроме Ворсклы — 4:0. Богдан отметился голом и результативной передачей.

21-летний спортсмен обошел в голосовании вратаря Александрии Юрия Панькива и своего одноклубника Дмитрия Хлебаса.

В нынешнем сезоне Леднев отыграл в УПЛ 11 матчей, забив 7 голов.

Заря идет на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Виктора Скрипника проведут 30 октября в Кубке Украины против Александрии