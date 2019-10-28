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Реал зимой не будет тратиться на покупку игроков

Реал зимой не будет тратиться на покупку игроков
13:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Перес не собирается выдавать деньги на покупку новых зимой.

Руководство Реала приняло решение не покупать футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, решение принял президент мадридцев Флорентино Перес. Клуб может изменить свою позицию, если внутри коллектива будут числится футболисты с долгосрочными травмами.

В клубе верят, что главный тренер Зинедин Зидан будет использовать игроков, которые были приобретены в межсезонье на общую сумму в 303 миллиона евро.

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Реал сейчас занимает шестое место в таблице Ла Лиги, имея один матч в запасе. Сливочные 30 октября встретятся в чемпионате против Леганеса.

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Реал, Флорентино Перес, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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