Мбаппе вызвал много вопросов своим празднованием гола Марселю (Видео)

Новости спорта:Французский форвард Килиан Мбаппе оригинально отметил свой гол в ворота Марселя.

ПСЖ провел домашний матч против Марселя в рамках 11-го тура чемпионата Франции 27 октября.

Парижане разгромили гостей со счетом 4:0, а молодой нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль.

После своего первого взятия ворот Мбаппе отпраздновал гол не как он это делает обычно. Францу подбежал к камере и жестом изобразил будто вытирает слезы.

La célébration de Mbappé pic.twitter.com/SnA8KbElsl — Nando Chachalana (@NandoChachalana) October 27, 2019

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Баварии Нильс Петерсен установил уникальный рекорд в немецком чемпионате.