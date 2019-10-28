Рибери может получить длительную дисквалификацию

Новости спорта:Француз проявил неуважение к ассистенту арбитра в матче с Лацио.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери рискует получить длительную дисквалификацию за поведение в матче с Лацио (1:2), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Француз покинул поле на 74-й минуте и находился на скамейке запасных. Во время спорного эпизода опытный вингер выбежал на поле и толкнул ассистента арбитра Маттео Пассери, за что получил красную карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А должен рассмотреть эпизод с участием 36-летнего игрока и принять решение о наказании для него.

В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами и двумя ассистами.