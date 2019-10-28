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Буффон рассказал о настоящих причинах возвращения в Ювентус

Буффон рассказал о настоящих причинах возвращения в Ювентус
20:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Буффон как-то подумал: «Что я делаю в „ПСЖ“?» и поэтому вернулся в «Ювентус».

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ» и вернуться в туринский клуб.

«Я не мог отказаться от выгодного в спортивном и экономическом плане предложения „ПСЖ“. Когда 40-летнему футболисту, который почти решил завершить карьеру, делает предложение такой клуб, то это вызывает гордость личную и спортивную. Я не мог сказать „нет“, так как хотел попробовать что-то другое, выбраться из своей зоны комфорта и получить другой опыт.

Главной причиной возвращения в «Ювентус» стало то, что мне исполнился 41 год. Как-то вечером подумал: «Что я делаю в „ПСЖ“, совсем один, когда семья находится в Италии?» Понял, что мне надо уходить.

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«Ювентус» сделал хорошее предложение? И я не думал дважды", — приводит слова Буффона RMC Sport.

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Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Футбол.
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