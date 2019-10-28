Шаран: Кубок Украины не является приоритетным для нас турниром

Новости спорта:Обстоятельное интервью с наставником горожан.

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о целях и приоритетах команды в нынешнем сезоне.

- Владимир Богданович, прошел рубикон чемпионата. Как никогда у команды большая нагрузка - выступления в Лиге Европы, внутренний чемпионат, кубок Украины - расставляете как-то по приоритетв этим соревнованиям?

- Безусловно, я понимаю нашего президента клуба, в данной ситуации хотелось бы достичь зачетных баллов в Лиге Европы. Мы играем дома, два домашних поединка, должны быть максималистами. Но, лично для меня, приоритетными являются Лига Европы и Чемпионат Украины. Конечно, Кубок Украины не является приоритетным для нас турниром, потому что мы понимаем, будет очень трудно достичь максимального успеха. Я имею в виду выигранный Кубок. И это проверка для молодых игроков, которые хотят и стремятся играть в основном составе. То, что мы увидим в среду.

- Вы провели три матча с командами группы и в Лиге Европы. Чем вас удивили эти команды, в частности "Вольсбург", "Гент" и "Сент-Этьен"?

- Это команды уровня "Шахтера", хотя именно эта команда по классу выше. "Шахтер" - это команда Лиги Чемпионов. Это, скорее всего, команды уровня "Динамо" и "Зари". Это мое мнение. В "Динамо" и "Зари" футболисты высокого уровня. А сами поединки при такой поддержке - особенно в Сент-Этьене - 29 тысяч, это, конечно, очень приятно, но ответственно.

- Чего ждете от ответного матча против "Сент-Этьена"?

- Очень хочется хорошей поддержки болельщиков. Чтобы побольше было желто-черного цвета на трибунах. Чтобы хотя бы не меньше, чем в предыдущем домашнем матче с "Гентом".

- Эксперты высоко оценивают выступление команды в Лиге Европы, и особенно последний матч внутреннего чемпионата против "Шахтера". Команда проявила бойцовские качества. Есть ли еще какие элементы, которыми воспользовалась "Александрия", чтобы продемонстрировать такую игру?

- По моему мнению самое главное - это ротация, потому что, те игроки, которые присутствовали на поединках с "Динамо" в Киеве, я имею в виду 23 игрока запаса, и во Франции, они видели как мы готовимся. Они присутствовали на тренировках, на сборах. Эти футболисты чувствовали эту атмосферу и стремились сыграть как можно лучше. А тем более, что потом у нас был поединок с "Шахтером". И я верил и надеялся, что они проявят свой характер, будут доказывать, и я об этом говорил, что у нас равноценные замены. И тренерский штаб не боится менять и делать такие большие ротации. Самое главное - есть понимание между ребятами и тренерским штабом. Это очень большой плюс для нас всех, потому что игроки видят, что нужны команде. Я прекрасно понимаю, что мы не можем играть всю игру в таком темпе, поэтому был приятно удивлен, когда в течение первого тайма против "Шахтера" футболисты демонстрировали неплохую игру. На второй тайм была другая установка - больше играть в защите, тем более, что игроки "Шахтера" прибавили в скорости. И конечно, удачная игра вратаря. В этот день Панькив был непревзойденным. Но хотел бы обратить внимание на то, что я сегодня пересмотрел игру во повторе, и увидел 100% пенальти, когда после подачи углового, Хочолава откровенно ударил Довгого локтем в лицо. Арбитр Романов этот момент прекрасно видел. Когда я давал послематчевое флеш-интервью, я об этом моменте не думал. Меня спросили об удалении Шастала, я откровенно ответил о том, что увидел. Но, если бы меня спросили о Хочолаву, тогда бы я, конечно, удивился. Я бы хотел бы услышать ответы - чтобы они сказали на данный момент. Вот это меня удивило. Я очень благодарен экспертам, которые акцентировали на моменте действий Хочолавы против Довгого, но счет игры уже не изменить. Матч состоялся. Но сам факт: судейские ошибки с "Динамо", с "Шахтером"... Обидно, хотя мы довольны и игрой против киевлян, не результатом, и игрой и результатом против "Шахтера". К сожалению такие судейские ошибки для нашей команды в этом сезоне случаются.

- Впереди кубковая игра против "Зари". На шо надеетесь в этом матче, учитывая то, что Кубок Украины для команды сейчас не в приоритете?

- Я ожидаю качественной игры от тех ребят, которые в команде уже не первый год и прекрасно знают наши требования. Я не могу сказать, что на этой игре будет 100% ротация, но, действительно, в составе команды будут некоторые молодые игроки, которые смогут продемонстрировать свое желание и умение играть за первую команду. Они должны выходить и доказывать свою дееспособность. Тем более, что никто не отменял премии. "Заря" очень сильная команда, особенно сейчас, поэтому молодым игрокам надо перед своими болельщиками показать свои лучшие качества, потому что они выходят на поле в футболках "Александрии", а это бойцовские качества, игровая дисциплина и самоотдача.