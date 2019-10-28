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Понедельник, 28.10.2019
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Гарет Бэйл оценил плюсы и минусы от Brexit

Гарет Бэйл оценил плюсы и минусы от Brexit
22:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл признался, что политика ему не интересна.

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл признался, что интересуется спортом больше, чем политикой.

«Что касается „Брекзита“, я смотрю на вещи с финансовой точки зрения. „Брекзит“ определённо повлияет на меня, так как придётся поступать иначе с деньгами и инвестициями. Но я не читаю глупости, которые пишут об этом в прессе. Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Понятия не имею.

Я не могу говорить о том, что мне не интересно. Меня больше интересует гольф, вот и всё. Могу назвать лучших гольфистов мира. Что буду делать, когда выйду на пенсию? Буду играть в гольф.

Два гола за минуту "прилетели" с центра поля японскому голкиперу (Видео)

Я не слишком много думал об уходе на пенсию, но мне уже 30 лет, и нужно понемногу строить планы», — приводит слова Бэйла The Telegraph.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Гарет Бэйл, ФК Реал Мадрид.
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