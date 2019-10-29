Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины – об успехах команды Андрея Шевченко.

Бывший хавбек «Динамо» Александр Алиев проанализировал причины успехов сборной Украины:

«Главный залог успеха нынешней сборной Украины – это ее коллектив. Очевидно, сами ребята прониклись идеей тренерского штаба и на протяжении всего турнира были заряжены на то, чтобы завоевать путевку на Евро-2020.

Выиграли у Португалии и подарили людям праздник. Болельщики заполнили «Олимпийский», поэтому в игре с Португалией они никак не могли играть вполсилы.

Если столько болельщиков ходит на матчи, значит, им нравится игра, а футболисты дарят им классные эмоции.

Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне. У каждого поколения был свой стиль, своя игра. Главное, что сейчас команда радует болельщиков».

Ранее Алиев был удален со скамейки запасных в матче областного чемпионата.