Бешикташ намерен избавиться от Кариуса

Новости спорта:Лорис Кариус, который ныне выступает на правах аренды за Бешикташ, может вернуться в английский клуб.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который ныне выступает на правах аренды за Бешикташ, может вернуться в английский клуб. Об этом сообщает Record.

По информации источника, боссов "орлов" не устраивает качество игры вратаря. Поэтому аренду могут прервать зимой.

Стоит отметить, что изначально арендное соглашение Кариуса с Бешикташем было рассчитано на два года.

В 11 матчах текущего сезона 26-летний немец пропустил 16 голов и четырежды сыграл на ноль.

Напомним, ранее сам Кариус заявил, что больше не думает о киевском финале Лиги чемпионов.