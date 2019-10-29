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Бешикташ намерен избавиться от Кариуса

Бешикташ намерен избавиться от Кариуса
07:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лорис Кариус, который ныне выступает на правах аренды за Бешикташ, может вернуться в английский клуб.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который ныне выступает на правах аренды за Бешикташ, может вернуться в английский клуб. Об этом сообщает Record.

По информации источника, боссов "орлов" не устраивает качество игры вратаря. Поэтому аренду могут прервать зимой.

Стоит отметить, что изначально арендное соглашение Кариуса с Бешикташем было рассчитано на два года.

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В 11 матчах текущего сезона 26-летний немец пропустил 16 голов и четырежды сыграл на ноль.

Напомним, ранее сам Кариус заявил, что больше не думает о киевском финале Лиги чемпионов.

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ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Лорис Кариус.
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