Появился неожиданный претендент на Ибрагимовича

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Вторник, 29.10.2019
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08:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Залатан Ибрагмович, ныне выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси может сменить клуб.

Главная звезда лиги MLS Залатан Ибрагмович, ныне выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси может сменить клуб. Об этом сообщил в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

По информации источника, футболист, контракт которого с Гэлакси истечет 31 декабря 2019 года, заинтересовал бразильский Фламенго.

Стоит отметить, что помимо бразильского клуба в шведском нападающем заинтересованы итальянские Наполи и Болонья.

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В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за Гэлакси, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи предложит форварду Ибрагимовичу достойный контракт.

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МЛС, Футбол, Новости футбола, Залатан Ибрагмович.
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