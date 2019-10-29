Появился неожиданный претендент на Ибрагимовича

Новости спорта:Залатан Ибрагмович, ныне выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси может сменить клуб.

Главная звезда лиги MLS Залатан Ибрагмович, ныне выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси может сменить клуб. Об этом сообщил в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

По информации источника, футболист, контракт которого с Гэлакси истечет 31 декабря 2019 года, заинтересовал бразильский Фламенго.

Стоит отметить, что помимо бразильского клуба в шведском нападающем заинтересованы итальянские Наполи и Болонья.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за Гэлакси, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи предложит форварду Ибрагимовичу достойный контракт.