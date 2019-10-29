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Вторник, 29.10.2019
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Кубок Украины: букмекеры определили фаворита матча Динамо - Шахтер

Кубок Украины: букмекеры определили фаворита матча Динамо - Шахтер
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Динамо и Шахтер сыграют в 1/8 финала Кубка Украины.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер в среду, 30 октября, сыграют в матче 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет на НСК Олимпийский и начнется в 19:30.

Это будет первое противостояние Михайличенко и Каштру в качестве тренеров - в этом сезоне в предыдущих двух матчах Динамо руководил Александр Хацкевич. В Суперкубке Украины победу праздновало Динамо, а вот встречу в чемпионате Украины уже выиграли "горняки" 2:1.

Что касается встреч в Кубке Украины, то это будет 16-я встреча команд. 10 раз Динамо и Шахтер пересекались в финальных матчах турнира, отпраздновав по пять побед, а вот на стадиях плей-офф Кубка Украины Шахтер выиграл все пять дуэлей.

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Аналитики букмекерских контор в киевском матче отдают предпочтение Шахтеру. Так, cтавки на победу горняков в основное время принимаются с коэффициентом 1,99, на ничью – 3,78, на успех Динамо – 3,54.

Напомним, матча Динамо - Шахтер пройдет в среду, 30 октября.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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