Бэйл продолжает капризничать: чем на этот раз отличился лидер Реала

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09:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом" в чемпионате Испании.

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом» в чемпионате Испании, сообщает El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Бэйл восстанавливается после мышечной травмы, полученной в расположении сборной Уэльса во время матча отборочного этапа чемпионата Европы–2020 с Хорватией.

При этом 30-летний футболист не позволил «Королевскому клубу» публиковать подробности о его повреждении, сославшись на врачебную тайну, из-за которой медик не имеет права оглашать сведения о своём пациенте.

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Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Леганесом» состоится 30 октября на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бэйл провёл 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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