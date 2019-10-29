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Зинченко рассказал, когда вернется на футбольное поле

Зинченко рассказал, когда вернется на футбольное поле
09:51 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта:Украинец позитивно настроен насчет своего возвращения в строй.

Защитник Манчестер Сити и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал свое восстановление от травмы колена. По его словам, вскоре он уже сможет вернуться на поле.

«Хочу всех поблагодарить за поддержку. Все идет по плану, восстановление идет полным ходом. Скоро вернусь на поле», — заявил Зинченко.

Ранее сообщалось, что украинец пропустит четыре или пять недель после проведенной операции на колене. Зинченко был прооперирован в Барселоне.

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В нынешнем сезоне Зинченко сыграл восемь матчей в составе чемпиона Англии во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Манчестер Сити находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, отставая от Ливерпуля на шесть очков. Следующую игру команды Гвардиолы проведет сегодня в рамках Кубка Лиги против Саутгемптона.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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