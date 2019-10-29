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Роналду назвал лучший гол в своей карьере (Видео)
10:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану признался, что он годами пытался забить такой мяч.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своем лучшем голе.

"Я бы сказал, что это мяч Ювентусу в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я годами пытался забить такой гол. Возможно, он был лучшим в карьере. Получился потрясащий удар через себя. И это тот гол, который будет долго оставаться в памяти", - приводит слова Роналду France Football.

Шедевр португальца:

Напомним, Роналду забил этот гол Ювентусу в матче плей-офф ЛЧ-2017/18, когда выступал за Реал.

Ранее сообщалось, что капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини сравнил Криштиану с гиеной.

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Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола.
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