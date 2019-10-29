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Обмен чемпионов: ПСЖ и Ювентус готовят большой трансфер

Обмен чемпионов: ПСЖ и Ювентус готовят большой трансфер
12:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский ПСЖ хочет произвести обмен защитниками с туринским Ювентусом.

Пари Сен-Жермен продолжает искать универсального защитника, который может сыграть на обоих флангах.

Чемпион Франции обратил внимание на Де Шильо и готов предложить Ювентусу взамен Томаса Менье, сообщает Football Italia со ссылкой на Goal.

Кроме того, парижане рассматривают вариант с покупкой Де Шильо за 10 миллионов евро. Защитник Ювентуса в этом сезоне провел всего два поединка, после чего выбыл из-за травмы.

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Напомним, что туринцы, в свою очередь, заинтересованы в Менье, которого хотели подписать бесплатно.

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ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Де Шильо, Томас Менье.
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