Обмен чемпионов: ПСЖ и Ювентус готовят большой трансфер

Новости спорта:Французский ПСЖ хочет произвести обмен защитниками с туринским Ювентусом.

Пари Сен-Жермен продолжает искать универсального защитника, который может сыграть на обоих флангах.

Чемпион Франции обратил внимание на Де Шильо и готов предложить Ювентусу взамен Томаса Менье, сообщает Football Italia со ссылкой на Goal.

Кроме того, парижане рассматривают вариант с покупкой Де Шильо за 10 миллионов евро. Защитник Ювентуса в этом сезоне провел всего два поединка, после чего выбыл из-за травмы.

Напомним, что туринцы, в свою очередь, заинтересованы в Менье, которого хотели подписать бесплатно.