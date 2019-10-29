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Ирина Морозюк рассказала о реакции мужа-футболиста на ее президентство

Ирина Морозюк рассказала о реакции мужа-футболиста на ее президентство
20:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Жена экс-защитника Динамо — о своем президенстве в ФК Лион.

Жена бывшего игрока бело-синих, а ныне футболиста турецкого Ризеспора Николая Морозюка Ирина рассказала как и почему приняла предложение возглавить футбольный клуб Лион из Львова, который выступает в аматорах.

«Поступило предложение. У меня много предложение о сотрудничестве в запросах. Мне дофига пишут, это нормально. И Паша так много писал, что я обратила на него внимание. Он много мне рассказывал и сообщил, что есть предложение стать амбасадором и президентом. И когда я услышала слово «президент», а это почти как царь, то начала смеяться», — рассказала Ирина в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала «Бомбардир».

«На самом деле начала орать, просто не понимала, как. Потом, когда мы обсудили все детали, меня это заинтересовало. Я поговорила с мужем, он мне сказал: «Прикольно, давай».

По словам Ирины Морозюк, она хочет сделать аматорский коллектив по-настоящему народным и уже знает, какие шаги для этого нужно предпринять.

«Чем будем отличаться? Первое, что я буду президентом. Во-первых, я — женщина. И непростая женщина. Я же с изюминкой. Во-вторых, хотим быть больше народным проектом. YouTube-канал, будут приколы разные. Мне нравится поход европейских команд, когда они устаналивают камеры в раздевалках, где все шутят, у них все живое, современное. Чего нет у большинства украинских команд».

Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю

«Футбол — ведь не спецназ и не Пентагон, где должно быть все закрыто. Почему нет? Столько фанатов любят футбол, хотят общаться с игроками. Почему они не могут видеть настоящую жизнь футболистов».

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Сборная Украины, ФК Лион, Николай Морозюк, ФК Динамо (Киев), Ирина Морозюк.
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