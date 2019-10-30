Кубок Украины: расписание матчей 30 октября

Новости спорта:Сегодня, 30 октября, восемь команд добудут себе право выступать в четвертьфинале турнира и на один шаг приблизятся к заветному финалу.

Поединки 1/8 финала Кубка Украины по футболу, которые состоятся в среду, 30 октября, определят восемь участников четвертьфинальной стадии розыгрыша за национальный трофей сезона-2019/20.

В первых противостояниях игрового дня в 14.00 сойдутся представитель первой лиги закарпатский "Минай" и ФК "Львов", "Мариуполь" и донецкий "Олимпик".

В 15.00 встретятся "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область) и "Днепр-1", "Николаев" и черниговская "Десна". В 17.00 ковалевский "Колос" на "Оболонь-Арене" в Киеве будет принимать полтавскую "Ворсклу", в 18.00 "Александрия" сыграет с луганской "Зарей", а "Альянс" (Долина, Сумская область) - с командой "Горняк-Спорт" (Верхние Плавни, Полтавская область).

Кубковое дерби между киевским "Динамо" и действующим обладателем трофея донецким "Шахтером" состоится в 19.30 на столичном НСК "Олимпийский".

Кубок Украины 2019/2020 1/8 Финала

14:00 Мариуполь - Олимпик Д Футбол 2

14:00 Минай - Львов

15:00 Николаев - Десна

15:00 Ингулец - Днепр-1

17:00 Колос К - Ворскла Футбол 2

18:00 Александрия - Заря

18:00 Альянс - Горняк-Спорт

19:30 Динамо Киев - Шахтер Донецк 2+2

Четвертьфиналы пройдут 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины состоится 13 мая.