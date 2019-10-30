Как футболисты Олимпика застряли в лифте перед матчем Кубка Украины (Видео)

Новости спорта:30 октября «Мариуполь» сыграет против «Олимпика» в 1/8 финала Кубка Украины.

Игроки донецкого «Олимпика» застряли в лифте в Мариуполе. Соответствующее видео выложено в клубном Instagram.

«Володя, что такое, это из-за тебя все. Тут нет связи, (ругательство). Да чтоб (ругательство). А вай-фай есть? Надо, чтоб на первый вызвали. Ты не умеешь ремонтировать?» – звучат слова на видео.

30 октября «Мариуполь» сыграет против «Олимпика» в 1/8 финала Кубка Украины, начало матча запланировано на 14:00.