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Среда, 30.10.2019
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
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Как футболисты Олимпика застряли в лифте перед матчем Кубка Украины (Видео)

Как футболисты Олимпика застряли в лифте перед матчем Кубка Украины (Видео)
09:52 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:30 октября «Мариуполь» сыграет против «Олимпика» в 1/8 финала Кубка Украины.

Игроки донецкого «Олимпика» застряли в лифте в Мариуполе. Соответствующее видео выложено в клубном Instagram.

«Володя, что такое, это из-за тебя все. Тут нет связи, (ругательство). Да чтоб (ругательство). А вай-фай есть? Надо, чтоб на первый вызвали. Ты не умеешь ремонтировать?» – звучат слова на видео.

Кубок Украины: расписание матчей 30 октября

30 октября «Мариуполь» сыграет против «Олимпика» в 1/8 финала Кубка Украины, начало матча запланировано на 14:00.

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ФК Олимпик, Кубок Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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