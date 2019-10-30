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Летящая голова свиньи: как проходили матчи Барселона - Реал во времена Фигу

Летящая голова свиньи: как проходили матчи Барселона - Реал во времена Фигу
12:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Луиш Фигу успел поиграть за два испанских гранда.

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился воспоминаниями о матче «Барселона» — «Реал», состоявшимся в ноябре 2002 года.

Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал», был встречен на «Камп Ноу» враждебно. Когда футболист подавал угловой, в него летели многочисленные предметы. Так, на поле оказались бутылки, различный мусор и даже свиная голова. При этом Фигу поднял бутылку с «Кока-колой» и показал на неё пальцем. В то время бренд газировки был спонсором португальца.

«Тогда я подавал угловые в «Реале». Я был сосредоточен на том, чтобы хорошо исполнить стандарт. Но в меня начали лететь всякие посторонние предметы. Тем не менее, я понял, что могу сделать что-то хорошее. «Кока-кола» меня спонсировала, я увидел бутылку на газоне и поднял её, словно снимался в рекламе.

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На следующий день я уже прочитал в газетах, что в меня пытались швырнуть свиной головой», — приводит слова Фигу Marca.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, ФК Ювентус, Луиш Фигу, ФК Реал Мадрид.
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