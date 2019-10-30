Мбаппе хочет сменить Суареса в Барселоне

Новости спорта:Французский форвард Килиан Мбаппе надеется заменить Луиса Суареса в каталонском клубе.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, за которого мадридский Реал готов заплатить 300 миллионов евро, хочет перейти в другой испанский гранд, а именно в каталонскую Барселону. Об этому сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 20-летний футболист ранее хотел стать игроком "сливочных", но нынешние результаты команды Зинедина Зидана разочаровали француза, поэтому он уже сомневается в целесообразности этого перехода.

Отмечается, что теперь Мбаппе рассматривает Барселону, как приоритетный вариант продолжения карьеры и считает, что может с лихвой заменить действующего основного форварда "сине-гранатовых" Луиса Суареса.