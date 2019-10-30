"Нельзя, чтобы это стало навязчивой идеей: Роналду назвал свою главную цель

Новости спорта:Криштиану Роналду желает стать лучшим бомбардиром в истории футбола.

Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, что может являться его целью на остаток карьеры.

"Если брать во внимание то, что я не так уж далек от вершины, то стать лучшим бомбардиром в истории - может быть целью. Однако нельзя, чтобы это стало навязчивой идеей. Все, что у меня получалось в жизни - получилось естественным путем.

Я имею ввиду, что это было следствием моих усилий, а не целью. Мы добиваемся всего самого лучшего только получая удовольствие", - приводит слова португальца France Football.

Отметим, что Криштиану забил уже 701 гол в карьере, тогда как лидирует по этому показателю Йозеф Бицан, у которого уже 805 мячей.