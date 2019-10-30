Скачать
Среда, 30.10.2019
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Кубок английской лиги: результаты матчей 29 октября
Кубок английской лиги: результаты матчей 29 октября
Свитолина - Халеп: видеообзор матча Итогового турнира WTA
Свитолина - Халеп: видеообзор матча Итогового турнира WTA
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

"Нельзя, чтобы это стало навязчивой идеей: Роналду назвал свою главную цель

"Нельзя, чтобы это стало навязчивой идеей: Роналду назвал свою главную цель
15:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду желает стать лучшим бомбардиром в истории футбола.

Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, что может являться его целью на остаток карьеры.

"Если брать во внимание то, что я не так уж далек от вершины, то стать лучшим бомбардиром в истории - может быть целью. Однако нельзя, чтобы это стало навязчивой идеей. Все, что у меня получалось в жизни - получилось естественным путем.

Я имею ввиду, что это было следствием моих усилий, а не целью. Мы добиваемся всего самого лучшего только получая удовольствие", - приводит слова португальца France Football.

Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Отметим, что Криштиану забил уже 701 гол в карьере, тогда как лидирует по этому показателю Йозеф Бицан, у которого уже 805 мячей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола, Йозеф Бицан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
02 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
03 Ирина Морозюк хочет "сломать систему" и вывести свой клуб в Премьер-лигу
04 Где сегодня смотреть матч 1/8 Кубка Украины Динамо - Шахтер
05 Свитолина - Халеп: прогноз букмекеров на матч Итогового турнира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь