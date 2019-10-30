Мастер штрафных: Месси забивает больше, чем топ-клубы Европы

Новости спорта:Лионель Месси за 5 лет забил со штрафных больше, чем любая команда из топ-5 лиг Европы.

Аргентинский футболист Лионель Месси "положил" очередной гол со штрафного в матче Барселона - Реал Вальядолид. Каталонская команда обыграла гостей со счетом 5:1.

Для 32-летнего футболиста это 50-й мяч со штрафного в карьере (44 – за «Барселону», 6 – в составе сборной Аргентины).

Ни одна из команд пяти ведущих европейских чемпионатов не забивала так часто подобным образом. Лучшими по этому показателю в высших дивизионах Испании, Англии, Италии, Германии и Франции за последние пять лет являются «Ювентус» (15 голов), «Рома» (13), «Пари Сен-Жермен» (13), «Лион» (13) и «Болонья» (12).

Обзор матча

Также, Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне.