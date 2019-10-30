Хачериди провел первую тренировку за Динамо-Брест (Видео)

Новости спорта:Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди познакомился со своей новой командой.

Украинский центрбек Евгений Хачериди провел первую тренировку в статусе игрока брестского Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний игрок провел разминку с основным составом команды, а затем отправился на занятия по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.

Экс-футболист киевского Динамо и ПАОК сможет выступать за белорусский коллектив только в следующем сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата Беларуси игрок будет поддерживать физическую форму.

Напомним, что Хачериди пополнил состав Динамо-Брест на прошлой неделе, подписав с клубом соглашение до конца 2021 года. Контракт защитника вступит в силу с первого января следующего года.

В нынешнем сезоне Евгений, выступая за ПАОК, провел шесть матчей во всех турнирах.

Динамо-Брест лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси после 26 встреч, имея девятиочковый перевес над БАТЭ. Следующий матч команда проведет 3 ноября против солигорского Шахтера.